На Украине приостановили конкурс на должность главы «Оператора ГТС»

Конкурс на должность руководителя предприятия «Оператора ГТС» официально приостановлен на фоне коррупционного скандала вокруг «Энергоатома», сообщила в соцсети украинский премьер-министр Юлия Свириденко.
Она рассказала, что в расследовании НАБУ по выявлению коррупционных схем в сфере энергетической системы Украины фигурирует одна из финалисток конкурса на должность.
По словам Свириденко, теперь предстоит провести проверку всех участников конкурса на предмет «добродеятельности».
Напомним, НАБУ и САП проводят масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергосистеме Украины. В дело оказались втянуты в том числе ближайшие соратники главы киевского режима Владимира Зеленского.