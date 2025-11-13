Ричмонд
На Украине приостановили конкурс на должность главы «Оператора ГТС»

Одна из финалисток конкурса фигурирует в расследовании НАБУ, сообщила Юлия Свириденко.

Источник: Аргументы и факты

Конкурс на должность руководителя предприятия «Оператора ГТС» официально приостановлен на фоне коррупционного скандала вокруг «Энергоатома», сообщила в соцсети украинский премьер-министр Юлия Свириденко.

Она рассказала, что в расследовании НАБУ по выявлению коррупционных схем в сфере энергетической системы Украины фигурирует одна из финалисток конкурса на должность.

По словам Свириденко, теперь предстоит провести проверку всех участников конкурса на предмет «добродеятельности».

Напомним, НАБУ и САП проводят масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергосистеме Украины. В дело оказались втянуты в том числе ближайшие соратники главы киевского режима Владимира Зеленского.