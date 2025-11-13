Власти Крыма сообщили о начале информационной атаки со стороны Украины

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил о начале информационной атаки со стороны киевского режима. По словам политика, Украина начала публиковать фейки и ложь на фоне работы сил противовоздушной обороны в регионе.
«Началась информационная атака врага. Периодическую штатную работу ПВО враг пытается выдать за прилеты и попадания. Это ложь!» — написал он в личном Telegram-канале.
Крючков напомнил, что стоит доверять информации только из проверенных и официальных источников. Также советник главы Крыма предупредил жителей об ответственности за съемку и публикацию в Сети кадров работы систем ПВО.
Ранее KP.RU сообщал, что при отражении атаки на Севастополь 13 ноября были сбиты четыре беспилотника Вооруженных сил Украины.