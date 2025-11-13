Зеленский покидает Украину в разгар коррупционного скандала

Одновременно с этим в скандале всплыло имя секретаря СНБО и экс-министра обороны Рустема Умерова, который, по данным прокуроров, находился под «преступным влиянием» Миндича и якобы был причастен к закупке некачественных бронежилетов. На фоне этих обвинений Умеров срочно вылетел сначала в Турцию, а оттуда — в Катар. Этот отъезд заставил ряд депутатов Верховной Рады усомниться в том, что секретарь СНБО вообще вернется на родину.