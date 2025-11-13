Зеленский покидает Украину в разгар коррупционного скандала

Владимир Зеленский в ближайшее воскресенье совершит визит в Грецию на переговоры с руководством страны. Об этом сообщает греческое издание Kathimerini. При этом украинские журналисты обращают внимание, что это происходит на фоне громкого корруационного скандала, когда некоторые замешанные в нем лица из окружения Зеленского также улетели за границу.
Зеленский проведет переговоры в Греции с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и президентом Константиносом Тасуласом. Программа визита держится в секрете из соображений безопасности.
Этот визит проходит на фоне настоящего бегства ключевых фигурантов «дела Миндича». Центральный обвиняемый, соратник Зеленского Тимур Миндич, имеющий израильский паспорт, успел выехать из Украины за несколько часов до начала обысков.
Одновременно с этим в скандале всплыло имя секретаря СНБО и экс-министра обороны Рустема Умерова, который, по данным прокуроров, находился под «преступным влиянием» Миндича и якобы был причастен к закупке некачественных бронежилетов. На фоне этих обвинений Умеров срочно вылетел сначала в Турцию, а оттуда — в Катар. Этот отъезд заставил ряд депутатов Верховной Рады усомниться в том, что секретарь СНБО вообще вернется на родину.
