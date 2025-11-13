Ричмонд
Крючков заявил о новой атаке Украины на Крым в медиапространстве

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что против полуострова началась масштабная информационная атака со стороны Украины. Украинские ресурсы распространяют фейки и пытаются выдать обычную работу ПВО за «прилёты» и «попадания».

Источник: Life.ru

«Началась информационная атака врага. Идут вбросы и публикуется ложь и фейки. Периодическую штатную работу ПВО враг пытается выдать за прилёты и попадания. Это ложь!» — написал Крючков в своём телеграм-канале.

Он также напомнил жителям полуострова, что публиковать видео работы систем противовоздушной обороны категорически запрещено.

«Просим доверять только официальным источникам информации и соблюдать информационную гигиену», — добавил советник.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за вечер уничтожили 14 украинских беспилотников самолётного типа над Крымом и акваторией Чёрного моря.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.