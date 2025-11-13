Турецкий пожарный самолет разбился в Хорватии, погиб пилот

Ранее Министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщало о потере связи с пожарным самолетом в Хорватии. «12 ноября два самолета AT802 Главного управления лесного хозяйства министерства вылетели из города Чанаккале в Турции для планового техобслуживания в Загреб. Из-за плохих погодных условий они провели ночь в аэропорту города Риеки (Хорватия). 13 ноября в 17.38 по турецкому времени (совпадает с мск. — Прим. БЕЛТА) оба самолета вылетели в Загреб, но из-за непогоды направились в аэропорт Риеки. Один самолет благополучно приземлился в 18.25, связь со вторым самолетом была потеряна. Хорватские службы начали поисково-спасательную операцию», — отмечается в релизе турецкого министерства.