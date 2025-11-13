Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обвинение запросило пожизненное заключение для 5 экс-глав непризнанной НКР

В отношении бывших лидеров непризнанной бывшей НКР Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, учитывая их возраст, обвинение потребовало 20 лет лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

Обвинение потребовало назначить пожизненное лишение свободы для 5 бывших руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Соответствующее заявление распространило государственное информационное агентство АзерТАдж.

Согласно сообщению, сторона обвинения ходатайствует о признании экс-президента НКР Араика Арутюняна виновным по множественным статьям Уголовного кодекса, включая планирование агрессивной войны, геноцид, применение пыток и терроризм. Аналогичная мера наказания предложена для экс-министра обороны Левона Мнацаканяна, экс-заместителя командующего Давида Манукяна, экс-главы МИД Давида Бабаяна и экс-спикера парламента Давида Ишханяна.

В отношении бывших лидеров непризнанной бывшей НКР Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, учитывая их возраст, обвинение потребовало 20 лет лишения свободы. Всего по делу проходят 15 человек, для остальных фигурантов запрошены сроки от 16 до 20 лет заключения.