Обвинение запросило пожизненное заключение для 5 экс-глав непризнанной НКР

Обвинение потребовало назначить пожизненное лишение свободы для 5 бывших руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Соответствующее заявление распространило государственное информационное агентство АзерТАдж.
Согласно сообщению, сторона обвинения ходатайствует о признании экс-президента НКР Араика Арутюняна виновным по множественным статьям Уголовного кодекса, включая планирование агрессивной войны, геноцид, применение пыток и терроризм. Аналогичная мера наказания предложена для экс-министра обороны Левона Мнацаканяна, экс-заместителя командующего Давида Манукяна, экс-главы МИД Давида Бабаяна и экс-спикера парламента Давида Ишханяна.
В отношении бывших лидеров непризнанной бывшей НКР Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, учитывая их возраст, обвинение потребовало 20 лет лишения свободы. Всего по делу проходят 15 человек, для остальных фигурантов запрошены сроки от 16 до 20 лет заключения.