Обвинение запросило пожизненное заключение для 5 экс-глав непризнанной НКР

В отношении бывших лидеров непризнанной бывшей НКР Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, учитывая их возраст, обвинение потребовало 20 лет лишения свободы. Всего по делу проходят 15 человек, для остальных фигурантов запрошены сроки от 16 до 20 лет заключения.