Зеленский экстренно отправится в Грецию за оружием

По его данным, украинский лидер планирует встретиться с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, президентом страны Константиносом Тасуласом и спикером парламента Никитасом Какламанисом.
Как уточняет издание, Зеленский намерен попросить Афины передать Киеву две ЗРК Patriot, поскольку Украина «исчерпала или близка к исчерпанию» запасов зенитных ракет. Кроме того, глава государства надеется договориться о поставках истребителей Mirage 2000−5Mk2.
Однако, отмечает Рronews, Греция может отказать Зеленскому в просьбе, так как Patriot защищают Афины и Салоники, а также воздушное пространство Фракийского моря от возможных атак со стороны Турции.