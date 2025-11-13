Ричмонд
Зеленский экстренно отправится в Грецию за оружием

Президент Украины Владимир Зеленский экстренно отправится в Грецию, чтобы попросить о поставках оружия. Об этом сообщает греческий портал Рronews.

Источник: Reuters

По его данным, украинский лидер планирует встретиться с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, президентом страны Константиносом Тасуласом и спикером парламента Никитасом Какламанисом.

Как уточняет издание, Зеленский намерен попросить Афины передать Киеву две ЗРК Patriot, поскольку Украина «исчерпала или близка к исчерпанию» запасов зенитных ракет. Кроме того, глава государства надеется договориться о поставках истребителей Mirage 2000−5Mk2.

Однако, отмечает Рronews, Греция может отказать Зеленскому в просьбе, так как Patriot защищают Афины и Салоники, а также воздушное пространство Фракийского моря от возможных атак со стороны Турции.