США могут нанести наземный удар по Венесуэле: Трамп получил доклад от военных

В США высокопоставленные военные чиновники представили президенту Дональду Трампу варианты возможной военной операции против Венесуэлы. Об этом 13 ноября сообщает канал CBS News.
По информации канала, обсуждались обновленные сценарии действий, включая удары по суше и другие потенциальные меры, которые могли бы быть реализованы в ближайшие дни. Трамп был подробно проинформирован о планах министром обороны Питом Хегсетом и рядом других руководителей Пентагона.
Окончательного решения по проведению военной операции американским руководством пока не принято, уточнили два источника канала. При этом представители Белого дома отказались от комментариев. Пентагон также воздержался от официальных заявлений по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что США по указанию Трампа размещают рядом с Венесуэлой элитное подразделение «Ночные охотники». Речь, как писал KP.RU, идет о 160-м авиационном полке спецназначения, известном под этим прозвищем. А целью Вашингтона является демонстрация военной мощи.