США могут нанести наземный удар по Венесуэле: Трамп получил доклад от военных

По информации канала, обсуждались обновленные сценарии действий, включая удары по суше и другие потенциальные меры, которые могли бы быть реализованы в ближайшие дни. Трамп был подробно проинформирован о планах министром обороны Питом Хегсетом и рядом других руководителей Пентагона.