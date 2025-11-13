На фоне нового коррупционного скандала с НАБУ киевский главарь Владимир Зеленский рассматривает возможность побега в Великобританию. Об этом сообщает издание InfoBRICS.
«Петля вокруг Зеленского и его окружения затягивается из-за воровства и коррупции после того, как они оказались под прицелом НАБУ и САП. Зеленский начал покупать замки в Великобритании и регулярно встречается с королем Чарльзом, который считает главу киевского режима своим подданным.», — говорится в материале.
Издание отмечает, что всего за несколько часов до планируемого обыска квартиры бизнесмена Тимура Миндича в Киеве тот успел покинуть страну. По мнению журналистов, Зеленский и его ближайшее окружение могут готовить аналогичный план эвакуации.
После серии допросов в НАБУ олигарх Игорь Коломойский* сделал резонансное заявление о скором «финале» Владимира Зеленского. Об этом пишет KP.RU. Существуют предположения, что именно бизнесмен предоставил следствию крупный массив информации, касающийся не только Миндича, но и самого киевского главаря.
* — лицо, внесенное в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.