Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Калининград

Самолёт рейса F3 6571 Марсель — Калининград приземлился в аэропорту Храброво в 17:34 по местному времени. По данным корреспондента агентства, Гросси не стал пользоваться выходом бизнес-зала и покинул терминал через общий вход. Возле здания в это время находилось около семи автомобилей представительского класса.