Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Калининград

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прилетел в Калининград накануне переговоров с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым. Об этом сообщил источник ТАСС.

Источник: Reuters

Самолёт рейса F3 6571 Марсель — Калининград приземлился в аэропорту Храброво в 17:34 по местному времени. По данным корреспондента агентства, Гросси не стал пользоваться выходом бизнес-зала и покинул терминал через общий вход. Возле здания в это время находилось около семи автомобилей представительского класса.

Переговоры Лихачева и Гросси по ситуации на Запорожской АЭС запланированы на 14 ноября. Согласно онлайн-табло аэропорта, в этот же день глава МАГАТЭ намерен вылететь в Вену во второй половине дня.

