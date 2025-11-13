Часть киевлян могут быть эвакуированы в случае полномасштабного блэкаута в столице. Однако в Киевской городской администрации такие намерения не подтверждают, сообщает телеканал «Общественное».
«В случае полного блэкаута в Киеве из-за длительного отсутствия электроэнергии часть горожан могут эвакуировать», — говорится в сообщении СМИ.
При этом заверяют, что планы по эвакуации действительно существуют, но их применяют лишь при чрезвычайных ситуациях, связанных с выбросом радиоактивных или опасных химических веществ, затоплениями и вооружёнными конфликтами.
«В то же время действующими планами не предусмотрена эвакуация населения столицы в случае блэкаута», — приводит телеканал официальный комментарий городской администрации.
Напомним, недавно госсекретарь США Марко Рубио констатировал катастрофическое состояние энергосистемы Украины. По его данным, Киев испытывает перебои с электроснабжением, которые длятся до 60% дневного времени.
Политолог и эксперт по международным вопросам Владимир Карасев предупредил, что этой зимой киевская сторона может столкнуться с отключением электроэнергии из-за решений Владимира Зеленского и его окружения. Однако бывший комик выбрал «козла отпущения» в лице бывшего главы «Укрэнерго» Кудрицкого.