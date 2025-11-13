Часть жителей Киева могут эвакуировать при полном блэкауте

«В Киеве документально разработан план эвакуации. Есть резерв горючего, наработаны пути эвакуации», — приводит канал слова собеседника.
Однако в киевской администрации официально заявили, что эвакуация людей не предусмотрена. Тем не менее, власти разработали планы для организованного выезда на случай боевых действий, выброса радиации или опасных химических веществ и стихийных бедствий.
Как сообщал Life.ru, повреждённая энергетическая инфраструктура Украины вероятно не сможет обеспечить страну электроэнергией в полном объёме в течение зимнего периода. Несмотря на начало отопления, понижение температур заставит Украину готовиться к серьёзным перебоям в работе коммунальных служб.
