Часть жителей Киева могут эвакуировать при полном блэкауте

В случае полного блэкаута в Киеве часть жителей могут эвакуировать. Об этом сообщает украинский канал «Общественное» со ссылкой на источник. По информации канала, Совет обороны столицы утвердил соответствующий документ.

Источник: Life.ru

«В Киеве документально разработан план эвакуации. Есть резерв горючего, наработаны пути эвакуации», — приводит канал слова собеседника.

Однако в киевской администрации официально заявили, что эвакуация людей не предусмотрена. Тем не менее, власти разработали планы для организованного выезда на случай боевых действий, выброса радиации или опасных химических веществ и стихийных бедствий.

Как сообщал Life.ru, повреждённая энергетическая инфраструктура Украины вероятно не сможет обеспечить страну электроэнергией в полном объёме в течение зимнего периода. Несмотря на начало отопления, понижение температур заставит Украину готовиться к серьёзным перебоям в работе коммунальных служб.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.