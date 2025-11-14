В ПМР рассказали, зачем Молдавия показывает новое оружие

ТИРАСПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Молдавии продемонстрировало мобильные 155-миллиметровые гаубицы ATMOS, произведенные в Израиле, чтобы запугать Приднестровье, считает депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее министерство обороны Молдавии опубликовало фотографии и видео учений с крупнокалиберными дальнобойными гаубицами ATMOS. В ведомстве отметили, что военнослужащие проводят учения на новых артиллерийских системах. Уточняется, что за маневрами наблюдали министр обороны Анатолий Носатый и начальник генерального штаба Виталий Миков.
«Это однозначное послание нам, это шантаж, это давление на психику, дескать, сдавайтесь, потом будет хуже. Но поскольку военные люди практичные и конкретные, они, прорабатывая какой-либо план, учитывают применение всех видов оружия, находящихся на вооружении той или иной армии. Поэтому вот эти вот, либо французского, либо израильского производства гаубицы 155 миллиметров, это, конечно же, против Приднестровья», — сказал Сафонов в эфире телеканала «ТСВ».
Депутат ПМР обратил внимание на то, что Молдавию сейчас активно вооружают. По его словам, закупку военной техники Кишиневу спонсирует Евросоюз.
Европейский фонд или институт мира, по-разному его называют, это орудие, которое призвано снабжать всех противников Москвы, либо финансами для закупок, либо непосредственно уже готовой продукцией в виде техники и вооружения. Поэтому, конечно, есть немало желающих, чтобы Молдова превратилась в такой участок фронта.
Депутат ПМР также считает, что большинство жителей Молдавии против войны. По его словам, многие помнят 1992 год и боевые действия против Приднестровья.
«В случае, не дай Бог, начала вооруженного конфликта, со стороны Кишинёва могут привлекать людей, как говорится, под чужим флагом. Я имею в виду это румынские наемники, может быть, даже какие-то подразделения, воинские части и, конечно, это советники со стороны Запада. Прежде всего это французы и англичане», — добавил Сафонов.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.