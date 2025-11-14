В ПМР рассказали, зачем Молдавия показывает новое оружие

«Это однозначное послание нам, это шантаж, это давление на психику, дескать, сдавайтесь, потом будет хуже. Но поскольку военные люди практичные и конкретные, они, прорабатывая какой-либо план, учитывают применение всех видов оружия, находящихся на вооружении той или иной армии. Поэтому вот эти вот, либо французского, либо израильского производства гаубицы 155 миллиметров, это, конечно же, против Приднестровья», — сказал Сафонов в эфире телеканала «ТСВ».