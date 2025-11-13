На Кубани с бывшего главы отдела ФССП взыскали имущество на 138 млн рублей

Суд полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и постановил обратить в доход государства незаконно приобретённые активы бывшего начальника межрайонного отдела Главного управления ФССП по Краснодарскому краю Ивана Квашуры, а также его родственников и близких лиц. Общая стоимость изъятых активов превышает 138 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В сообщении говорится, что Советский районный суд города Краснодара принял решение в пользу Генпрокуратуры РФ, признав требования по изъятию коррупционно нажитого имущества законными. Суд постановил передать в государственную собственность несколько объектов недвижимости, а также значительную сумму денежных средств.
В частности, реквизированные активы включают четыре земельных участка общей площадью 1993 квадратных метра, два жилых дома площадью 771 квадратный метр, а также две квартиры с общей площадью в 138,8 квадратных метра. Все объекты расположены в Краснодаре.
Кроме того, в доход государства возвращено более 77 миллионов рублей наличными, а также средствами на банковских счетах. Это подчёркивает масштаб коррупционных деяний и эффективность работы правоохранительных органов.
Ранее суд конфисковал имущество экс-замначальника ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко на сумму 100 млн рублей.