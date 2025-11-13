На Кубани с бывшего главы отдела ФССП взыскали имущество на 138 млн рублей

Суд полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и постановил обратить в доход государства незаконно приобретённые активы бывшего начальника межрайонного отдела Главного управления ФССП по Краснодарскому краю Ивана Квашуры, а также его родственников и близких лиц. Общая стоимость изъятых активов превышает 138 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.