Трамп вновь замазал синяк на руке тональным кремом

Трамп в четверг после возобновления работы правительства, которое не функционировало 43 дня, подписал указ в рамках проекта первой леди Меланьи Трамп по финансовой помощи детям, воспитывающимся в приемных семьях.
Президент появился на данном мероприятии с плотным слоем косметики на правой руке. При этом еще ночью (рано утром в четверг по московскому времени), подписывая бюджет правительства, американский лидер тональный крем не использовал — на обнародованных фотографиях и видео виден небольшой синяк на той же руке.
В июле пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что по итогам медицинского обследования у лидера США выявлена хроническая венозная недостаточность. Она также объясняла наличие синяка частыми ежедневными рукопожатиями президента.