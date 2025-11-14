Ричмонд
Трамп вновь замазал синяк на руке тональным кремом

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь появился на публике с плотным слоем тонального крема на руке — ранее так он скрывал синяки, полученные, как заверяли в Белом доме, от частых рукопожатий, обратило внимание РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Трамп в четверг после возобновления работы правительства, которое не функционировало 43 дня, подписал указ в рамках проекта первой леди Меланьи Трамп по финансовой помощи детям, воспитывающимся в приемных семьях.

Президент появился на данном мероприятии с плотным слоем косметики на правой руке. При этом еще ночью (рано утром в четверг по московскому времени), подписывая бюджет правительства, американский лидер тональный крем не использовал — на обнародованных фотографиях и видео виден небольшой синяк на той же руке.

В июле пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что по итогам медицинского обследования у лидера США выявлена хроническая венозная недостаточность. Она также объясняла наличие синяка частыми ежедневными рукопожатиями президента.

