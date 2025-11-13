СМИ: часть жителей Киева могут эвакуировать в случае полного блэкаута

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник утверждает, что часть жителей Киева могут эвакуировать в случае полного блэкаута в столице, при этом в мэрии Киева такие планы не подтверждают. Об этом передает РИА Новости.
«В случае полного блэкаута в Киеве из-за длительного отсутствия электроэнергии… часть горожан могут эвакуировать», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
При этом в Киевской горадминистрации заверили, что планы эвакуации существуют и вывозить людей могут в случае аварий, связанных с выбросом радиоактивных и опасных химических веществ, затопления, землетрясения, массовых лесных и торфяных пожаров, оползней, а также вооруженных конфликтов.
«В то же время информируем, что действующими планами не предусмотрена эвакуация населения столицы в случае блэкаута», — приводит телеканал ответ киевской мэрии на свой запрос.
Украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов 26 октября, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах от плюс 5 до плюс 10 градусов и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук, подавшая в отставку 12 ноября, охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
В то же время украинский экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков считает, что существует угроза тотального блэкаута, когда без света останется вся страна.
«Вы знаете, что у нас есть угроза тотального блэкаута? Кто-то об этом говорит? Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина. Что мы будем делать тогда? Владимир Зеленский должен найти людей, назначить деполитизировано, сказать: “Все, энергетика отходит от политических событий, занимайтесь энергетикой, обеспечьте тепло и свет для граждан”, — сказал Плачков. -0-