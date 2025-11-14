Сикорский считает, что Украина в отличие от России может воевать ещё три года

Тем временем западные СМИ пророчат Украине самую тяжёлую зиму с начала специальной военной операции. В статье издания выделяются три ключевые проблемы: финансовая, военная и энергетическая. Сам Владимир Зеленский при этом заявил, что западные партнёры давят на него по поводу увеличения объёмов мобилизации в ВСУ.