Гусев объяснил необходимость маркировки видео, созданных с помощью ИИ

Использование искусственного интеллекта при создании видеоконтента должно сопровождаться обязательной маркировкой, чтобы избежать манипуляций и подмены фактов. Об этом заявил Life.ru первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Источник: Life.ru

По его словам, современные технологии позволяют генерировать изображения и ролики, которые практически невозможно отличить от реальных. В такой ситуации отсутствие обозначений может создать условия для злоупотреблений.

Сегодня искусственный интеллект способен создавать визуальные образы, неотличимые от реальности. Без маркировки это превращается в инструмент манипуляции и подмены фактов. Мы предлагаем ввести простое и понятное правило — любая генерация с помощью ИИ должна быть обозначена. Это вопрос доверия, безопасности и ответственности перед обществом.

Дмитрий Гусев.

депутат Госдумы.

Инициатива включена в пакет законопроектов, внесённых в Госдуму, и предполагает введение видимой текстовой пометки и машиночитаемой метки в метаданных видеоматериала.

Больше авторских материалов, которые помогают понять суть происходящего, — в разделе «Комментарии» на Life.ru.