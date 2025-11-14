В Госдуму внесён законопроект о маркировке видео, созданного с помощью ИИ

Напомним, что первой страной, которая ввела тюремные сроки за вредоносное использование ИИ, стала Италия. В сентябре 2025 года там ввели тюремное заключение сроком от одного до пяти лет за незаконное распространение вредоносного контента, созданного с помощью ИИ, включая дипфейки. Также ужесточаются наказания за использование технологии для мошенничества и кражу личных данных.