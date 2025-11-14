Саакашвили обратился к Зеленскому, чтобы стать гражданским пленным

«~Я гражданин Украины и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ, где имел честь работать под вашим руководством. ~Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как председателя исполнительного комитета Национального совета реформ, незаконно удерживаемого пророссийским режимом Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями», — говорится в обращении политика, опубликованном в соцсетях.