Новости СВО. Разгром ВСУ в Волчанске и падение Даниловки, Сырский не может прорвать котел, Киев винит Москву в своей коррупции, 14 ноября

— Дело в том, что после уничтожения автомобильного моста в Боровую логистика Боровского гарнизона ВСУ зависит во многом от дороги через н.п. Рубцы. И до этой дороги нашим бойцам осталось пройти около 10 км. Наши дронщики при помощи FPV-дронов уже по ней работают, но по мере приближения фронта снабжение противника в этом мешке будет всё более и более ухудшаться, — объяснил Подоляка.