ООН: свыше 282 тыс. домов в Газе разрушены или существенно повреждены

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате израильских ударов, которые продолжаются уже два года, в секторе Газа были разрушены или повреждены более 282 тыс. домов. Об этом заявило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), передает Агентство Анадолу.
В заявлении, опубликованном на странице БАПОР в соцсети X, приводятся данные гуманитарного механизма Global Shelter Cluster, Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).
Отмечается, что палестинские семьи живут «в ограниченном пространстве, в условиях отсутствия приватности и с трудностями в доступе к базовым услугам». БАПОР и партнерские организации продолжают оказывать помощь вынужденным переселенцам. Также сообщается об острой нехватке гуманитарной помощи.
Президент США Дональд Трамп 9 октября объявил, что во время продолжающихся в Египте переговоров Израиль и палестинское движение ХАМАС согласовали первый этап плана прекращения огня в Газе.
Соглашение, подписанное в Египте, вступило в силу 10 октября после одобрения правительством Израиля. По последним данным Министерства здравоохранения Газы, с октября 2023 года в результате израильских ударов погибли 69 185 палестинцев, еще 170 698 получили ранения.
Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что прекращение огня в Газе остается хрупким, оно неоднократно нарушалось, но все еще действует.
Он призвал обеспечить полное соблюдение прекращение огня и открыть путь к переговорам по второму этапу, которые создадут условия для реализации права палестинского народа на самоопределение и воплощения решения на основе двух государств. -0-