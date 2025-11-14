ООН: свыше 282 тыс. домов в Газе разрушены или существенно повреждены

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате израильских ударов, которые продолжаются уже два года, в секторе Газа были разрушены или повреждены более 282 тыс. домов. Об этом заявило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), передает Агентство Анадолу.