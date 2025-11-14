«Одевайте каски — Сталинград». Почему остановка на полпути для России смертельно опасна

Если говорить историческими аналогиями (которые, безусловно, ложны, но всё равно объясняют для тех, до кого иначе не доходит), то мы сейчас перед завершением Финской войны. Как вы должны помнить из школьного курса истории, мы тогда отодвинули границу от Ленинграда, а финнов добивать не стали (всё равно у них уже не осталось армии, у них вырваны зубы, они ничего не могут).