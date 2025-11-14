Ричмонд
Мерц призвал Зеленского остановить поток украинских беженцев в Германию

«Он должен сделать так, чтобы украинцы служили своей стране, а не приезжали в Германию», — сказал Мерц.

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Владимира Зеленского остановить поток украинских беженцев в Германию, его слова приводит издание Die Welt. Об этом передает РИА Новости.

«Он должен сделать так, чтобы украинцы служили своей стране, а не приезжали в Германию», — сказал он.

Мерц подчеркнул, что Германию не устраивает растущее число беженцев с Украины, а также подтвердил планы правительства снизить выплаты для переселенцев. В частности, украинцы теперь не смогут получать гражданские пособия.

С конца февраля 2022 года около 6,7 млн жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, опустели: молодежь уехала, остались в основном пожилые люди. В организации отмечали, что ситуация вызывает серьезную обеспокоенность.

В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже «чудесное» возвращение уехавших из страны людей.

Ранее Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. -0-

