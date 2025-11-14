Ямал участвует в разработке новых законов для Арктики на международном форуме

В Санкт-Петербурге открылся 11 Международный арктический правовой форум, где представители Ямала участвуют в разработке законодательных инициатив для развития Арктической зоны РФ. Мероприятие собрало федеральных чиновников, парламентариев и экспертов из арктических регионов. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.