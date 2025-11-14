NYT: Пентагон опасается утечки технологий КНР в случае поставок F-35 Эр-Рияду

Как сообщил ранее ТАСС дипломатический источник в Эр-Рияде, оборонное соглашение должно стать одной из основных тем переговоров. Ожидается, что стороны также обсудят возможность нормализации отношений королевства с Израилем и его присоединения к Авраамовым соглашениям, однако признание палестинского государства по-прежнему остается для Саудовской Аравией главным условием подобных шагов. Поскольку королевство не видит готовности идти на уступки в вопросе признания Палестины ни со стороны израильского правительства, ни со стороны американской администрации, саудовские официальные лица сосредоточились на разработке условий соглашения между Эр-Риядом и Вашингтоном в сфере обороны.