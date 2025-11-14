Ричмонд
В России хотят ужесточить наказание за преступления против пенсионеров: «Отягчающее обстоятельство»

В ГД хотят считать преступления против пенсионеров отягчающим обстоятельством.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы от КПРФ Юрий Афонин и Алексей Куринный разработали законопроект, в котором предложили считать факт совершения преступления против пенсионеров отягчающим обстоятельством. По информации РИА Новости, документ уже направлен в Верховный суд РФ для получения официального отзыва.

В проекте предлагается внести изменения в статью 63 Уголовного кодекса РФ «Обстоятельства, отягчающие наказание». Авторы инициативы считают, что отягчающим фактором должно признаваться совершение преступления в отношении лица, которого виновный знал как достигшего пенсионного возраста. Под пенсионным возрастом предполагается возраст старше 60 лет — момент, с которого человек имеет право на пенсию по старости.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что около 20% жертв мошенничества — пенсионеры. В сопроводительных документах подчёркивается, что принятие инициативы расширит практику правоприменения, закрепив за преклонным возрастом потерпевшего статус отягчающего обстоятельства.

Ранее сообщалось о случае, когда в Петербурге пенсионер передал мошенникам почти 50 млн рублей. Пожилого мужчину убедили передать все сбережения под предлогом срочного декларирования средств.

