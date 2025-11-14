В России хотят ужесточить наказание за преступления против пенсионеров: «Отягчающее обстоятельство»

В проекте предлагается внести изменения в статью 63 Уголовного кодекса РФ «Обстоятельства, отягчающие наказание». Авторы инициативы считают, что отягчающим фактором должно признаваться совершение преступления в отношении лица, которого виновный знал как достигшего пенсионного возраста. Под пенсионным возрастом предполагается возраст старше 60 лет — момент, с которого человек имеет право на пенсию по старости.