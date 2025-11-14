Пит Хегсет объявил о старте операции против наркокартелей в Латинской Америке

Хегсет в своём посте в соцсети X рассказал, что приказ Трампа стал ответом на рост угроз в регионе: операция, возглавляемая SOUTHCOM (Южным командованием ВС США) и объединённой оперативной группой Southern Spear, направлена на разрушение преступных сетей, поставляющих наркотики, и защиту национальных интересов Америки.
«Президент Трамп отдал приказ действовать, и военное министерство выполняет его. Сегодня я объявляю об операции Southern Spear», — заявил Хегсет.
Он подчеркнул, что цель операции не просто борьба с трафиком, а именно устранение «наркотеррористов» и укрепление безопасности Америки в её «западном дворе»: «Мы будем защищать нашу родину от наркотиков, которые убивают наших людей».
Ранее Life.ru писал, что Пит Хегсет сравнил нынешнюю геополитическую обстановку с 1939 годом, предупреждая о росте угроз и необходимости подготовки. По его словам, «угрозы растут, враги объединяются», но США готовы дать отпор.
