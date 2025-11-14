Глава Пентагона объявил о начале военной операции против наркокартелей

«Сегодня я объявляю о начале операции “Южное Копье”. Под руководством объединенной оперативной группы Southern Spear и Южного командования ВС США эта миссия будет защищать нашу родину, уберет наркотеррористов из нашего полушария и обеспечит безопасность нашей страны от наркотиков, которые убивают наш народ. Западное полушарие — это территория Америки, и мы будем его защищать», — написал Хегсет в соцсети X.