Глава Пентагона объявил о начале военной операции против наркокартелей

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции против наркокартелей в Западном полушарии. Операция получила название Southern Spear («Южное Копье»). Армия США намерена ликвидировать «наркотеррористов» и обеспечить безопасность страны от наркотиков.

Источник: AP 2024

«Сегодня я объявляю о начале операции “Южное Копье”. Под руководством объединенной оперативной группы Southern Spear и Южного командования ВС США эта миссия будет защищать нашу родину, уберет наркотеррористов из нашего полушария и обеспечит безопасность нашей страны от наркотиков, которые убивают наш народ. Западное полушарие — это территория Америки, и мы будем его защищать», — написал Хегсет в соцсети X.

Незадолго до объявления военных действий США сконцентрировали крупнейшую военную группировку в Латинской Америке и Карибском бассейне со времен вторжения в Панаму в 1989 году. Южное командование ВС США получило в свое распоряжение авианосную группу во главе с новейшим и крупнейшим в мире авианосцем Gerald R. Ford.

Венесуэла, первых лиц которой Вашингтон обвиняет в помощи мировой наркоторговле, на протяжении нескольких месяцев готовилась к войне с США: готовила партизанские подразделения и создавала стратегии на случай вооруженного столкновения. Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявлял, что США искусственно создают кризис, чтобы добиться его отстранения от власти.

