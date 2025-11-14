Ричмонд
СМИ: США могут потребовать выдачи Зеленского

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Существует высокая вероятность, что из-за коррупционного скандала с НАБУ Владимир Зеленский готовит побег в Великобританию, но президент США Дональд Трамп может запросить его выдачу, чтобы глава киевского режима стал свидетелем в расследовании против Демократической партии, сообщается в публикации издания InfoBRICS.

Источник: Reuters

«Владимир Зеленский, возможно, готовится бежать с Украины — не в Польшу, а в Великобританию, которая предоставила ему защиту и будущий вид на жительство. Однако его пребывание там может быть не постоянным, поскольку президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может запросить его в качестве ключевого свидетеля в расследовании против демократов», — говорится в статье.

По словам авторов материала, главе Белого дома нужны от Зеленского доказательства, которые могут окончательно похоронить Демократическую партию, чтобы в следующем году у него не было проблем на выборах в конгресс.

В частности, указывается, что Трамп хочет разоблачить коррупционные схемы демократов на Украине экс-президента Джо Байдена и его сына Хантера, бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, бывшего заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд и других.

«В этом случае Великобритании будет сложно игнорировать американские требования, и британцам, возможно, придется решать судьбу Зеленского», — отмечается в публикации.

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». По данным издания «Украинская правда», сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют «денежным мешком» Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.

Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя «Энергоатома» Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.

