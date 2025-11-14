СМИ: США могут потребовать выдачи Зеленского

«Владимир Зеленский, возможно, готовится бежать с Украины — не в Польшу, а в Великобританию, которая предоставила ему защиту и будущий вид на жительство. Однако его пребывание там может быть не постоянным, поскольку президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может запросить его в качестве ключевого свидетеля в расследовании против демократов», — говорится в статье.