В Киеве ночью прогремела третья серия взрывов. Об этом сообщает телеканал «Общественное» в своём Telegram-канале.
«В Киеве снова слышны громкие звуки взрывов», — говорится в публикации.
По данным источника, первые взрывы были зафиксированы после полуночи. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, по всей стране объявлена воздушная тревога.
Накануне силы Черноморского флота в очередной раз отразили попытку атаки со стороны Украины, уничтожив четыре безэкипажных катера противника.
В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям. Однако киевские боевики придерживаются другой стратегии и бьют по мирному населению России. В ночь на 14 ноября ВСУ атаковали многоквартирный дом в Новороссийске. Известно, что есть пострадавший.