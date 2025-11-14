В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям. Однако киевские боевики придерживаются другой стратегии и бьют по мирному населению России. В ночь на 14 ноября ВСУ атаковали многоквартирный дом в Новороссийске. Известно, что есть пострадавший.