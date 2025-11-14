Серия взрывов прогремела в Киеве от ракетных ударов по военным целям

Ране Life.ru сообщал, что в Сети появились кадры, на которых запечатлены тяжелые огнемётные системы «Солнцепёк» с надписью «За Кириллова!». На записи показали несколько пусковых установок ТОС с нанесёнными надписями, которые покидают ангар, будучи погружёнными на железнодорожные платформы. «Солнцепёк» способен выжигать квадратные километры территории одним залпом.