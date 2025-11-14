Коррупционный скандал вокруг НАБУ может подтолкнуть Владимира Зеленского к попытке покинуть Украину. Такое мнение выразили авторы публикации для издания InfoBRICS.
В материале утверждается, что в случае бегства он мог бы выбрать Великобританию, где ему якобы могут предоставить защиту и длительное пребывание. Однако подчеркивается, что даже в таком случае его положение не будет гарантированно устойчивым.
Авторы публикации полагают, что президент США Дональд Трамп способен инициировать запрос на выдачу Зеленского, рассматривая его как потенциального ключевого свидетеля в расследовании, направленном против представителей Демократической партии. По версии издания, Белому дому необходимы показания, которые могли бы существенно ослабить позиции демократов и оказать влияние на предстоящие выборы в конгресс.
Материал утверждает, что Трамп стремится получить информацию о возможных коррупционных схемах на Украине, связанных с рядом известных политиков, включая Джо и Хантера Байденов, а также других бывших должностных лиц. В публикации выражается мнение, что Лондону в подобной ситуации будет трудно игнорировать запросы Вашингтона.
Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский подготовил план побега с Украины в Польшу. По его мнению, украинский политик может «внезапно исчезнуть», улетев в соседнюю страну.