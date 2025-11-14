Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что с самого начала Украина не была настроена на мирные переговоры с Россией. Об этом он рассказал в беседе с «Известия».
Он отметил, что Киев лишь под определённым давлением начинал говорить о желании мира, но одновременно с этим предпринимал действия, препятствующие урегулированию.
Мирошник подчеркнул, что при появлении возможностей для политико-дипломатического разрешения конфликта Украина активизировала мирную риторику, выдвигая при этом абсурдные предложения. В то же время продолжались террористические акты, усиливались обстрелы, увеличивалось число жертв среди мирного населения.
«То есть на практике планов на урегулирование у Украины не было», — добавил посол.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Россия остаётся готовой к мирным переговорам, однако европейские страны и киевский режим демонстрируют полное нежелание продвигать процесс урегулирования.