Франция ввела в эксплуатацию ракету ASMPA-R, способную нести ядерный заряд

«Этот пуск ракеты ASMPA-R последовал за подписанием министром обороны и по делам ветеранов документа о ее вводе в оперативную эксплуатацию 10 ноября 2025 года в составе военно-морской атомной авиации (FANU) ВМС страны», — отмечается в пресс-релизе.