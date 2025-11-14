В МИД объяснили приостановку переговоров между РФ и Украиной

«Вот это заявление, которое было сделано украинским МИДом (о приостановке мирных переговоров — прим. URA.RU), во-первых, подчеркивает, что Киев не собирался ничего выполнять, шел на переговоры под давлением. А сейчас они выполнили волю тех западных хозяев, которые перехватили инициативу — это главным образом ЕC и ряд европейских государств, которые являются сегодня спонсорами и фактически хозяевами киевского режима», — сказал Мирошник в интервью «Известиям».