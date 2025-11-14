Ричмонд
В МИД объяснили приостановку переговоров между РФ и Украиной

Киев, отказываясь от переговоров с Москвой, вероятно, исполнял пожелание Евросоюза. Такое мнение озвучил посол по особым поручениям российского МИДа по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Сейчас влияние Европы на Украину очень велико, уверены в МИД РФ.

Киев, отказываясь от переговоров с Москвой, вероятно, исполнял пожелание Евросоюза. Такое мнение озвучил посол по особым поручениям российского МИДа по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Вот это заявление, которое было сделано украинским МИДом (о приостановке мирных переговоров — прим. URA.RU), во-первых, подчеркивает, что Киев не собирался ничего выполнять, шел на переговоры под давлением. А сейчас они выполнили волю тех западных хозяев, которые перехватили инициативу — это главным образом ЕC и ряд европейских государств, которые являются сегодня спонсорами и фактически хозяевами киевского режима», — сказал Мирошник в интервью «Известиям».

Украина 12 ноября официально объявила, что прекращает мирные переговоры с Россией. Украинские власти объяснили этот шаг «отсутствием продвижения в диалоге» и неготовностью российской стороны к «конструктивным обсуждениям», пишет RT. В свою очередь, в МИД России высказали мнение, что подобный поступок свидетельствует об отсутствии у Киева реального желания достичь мира и неспособности лидеров страны продуктивно участвовать в переговорном процессе. В Кремле отмечали, что делали все возможное для урегулирования конфликта мирным путем. Переговоры продолжались более 100 дней.

