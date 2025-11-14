Выяснилось, что в зону СВО отправился «Солнцепек» с надписью «За Кириллова!»

Поставку техники приурочили к Дню войск РХБЗ. Ранее в «Ростехе» говорили, что надпись на одной из установок посвящена Игорю Кириллову. Он участвовал в модернизации этих систем и погиб после теракта в декабре 2024 года возле своего дома в Москве.