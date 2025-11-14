Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что в зону СВО отправился «Солнцепек» с надписью «За Кириллова!»

Российские военные показали подготовленную к бою систему «Солнцепек» с надписью «За Кириллова!»Кадры опубликовал в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Российские военные показали подготовленную к бою систему «Солнцепек» с надписью «За Кириллова!».

Кадры опубликовал в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный. Он отметил, что в части поступили новые установки с защитой от дронов, созданной на основе недавнего боевого опыта.

По словам военкора, «Уралвагонзавод» заканчивает испытания обновленной версии системы. У нее должна вырасти дальность, точность и уровень автоматизации.

Поставку техники приурочили к Дню войск РХБЗ. Ранее в «Ростехе» говорили, что надпись на одной из установок посвящена Игорю Кириллову. Он участвовал в модернизации этих систем и погиб после теракта в декабре 2024 года возле своего дома в Москве.

Читайте также: Два кузена превратили тихий американский городок в сцену для жестоких убийств.

Узнать больше по теме
Игорь Кириллов: биография генерал-лейтенанта ВС РФ и Героя Российской Федерации
Представители высшего офицерского состава — приоритетная цель противника во время боевых действий. В декабре 2024 года на генерал-лейтенанта Игоря Кириллова совершили покушение, в результате которого он погиб. Собрали главные факты о биографии офицера ВС РФ.
Читать дальше