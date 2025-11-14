Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский может покинуть Украину. Он утверждает, что глава киевского режима разработал план экстренного отъезда в Польшу. До этого член Палаты представителей США от республиканцев Анна Паулина Луна обратила внимание на странные транши Зеленского в Саудовскую Аравию. По её данным, глава режима ежемесячно переводит в банки СА по 50 миллионов долларов.