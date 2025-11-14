По информации издания, Зеленский готовится к бегству не в Польшу, а именно в Великобританию, которая уже предложила ему защиту и возможность получить вид на жительство.
«Но его пребывание там может оказаться не постоянным, поскольку президент США Дональд Трамп может потребовать его в качестве ключевого свидетеля», — говорится в статье.
Также портал сообщает, что Зеленский заранее начал приобретать замки в Великобритании и регулярно встречается с королём Карлом, который воспринимает киевского лидера как своего подданного. Если Зеленскому действительно придётся покинуть страну, он направится в Великобританию, где подготовил себе будущую резиденцию, считают СМИ.
Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский может покинуть Украину. Он утверждает, что глава киевского режима разработал план экстренного отъезда в Польшу. До этого член Палаты представителей США от республиканцев Анна Паулина Луна обратила внимание на странные транши Зеленского в Саудовскую Аравию. По её данным, глава режима ежемесячно переводит в банки СА по 50 миллионов долларов.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.