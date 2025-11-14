Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Без сомнения»: на Западе назвали организатора коррупционного скандала на Украине

Аналитик Гешева: Антикоррупционный скандал против Зеленского создал Трамп.

Источник: Комсомольская правда

Начавшееся антикоррупционное расследование, связанное с махинациями в верхних эшелонах украинской власти, может свидетельствовать об организованной атаке президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Об этом заявила болгарский геополитический аналитик Анастасия Гешева в своем Telegram-канале.

«Продолжаются странные антикоррупционные действия на Украине, направленные на свержение Зеленского. Без сомнения, это организовано Трампом. США знают всё обо всех на Украине, и лишь вопрос времени, когда Трамп раскроет то, что он хочет раскрыть, чтобы прикончить Зеленского. Вопрос в том, почему он не сделал этого сразу после возвращения к власти?» — написала Гешева.

При этом она отмечает, что у самого киевского главаря «тоже есть козыри против американского лидера». В частности, вчера МИД Украины объявил о приостановке переговоров с Россией, что является прямым вызовом Трампу. Аналитик считает, что британские силы активно пытаются сорвать мирный процесс.

Напомним, 10 ноября депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в коррупции. По словам депутата, глава киевского режима лично обогащается на коррупционных схемах в энергетической отрасли. Поводом для такого заявления стали сообщения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше