Начавшееся антикоррупционное расследование, связанное с махинациями в верхних эшелонах украинской власти, может свидетельствовать об организованной атаке президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Об этом заявила болгарский геополитический аналитик Анастасия Гешева в своем Telegram-канале.
«Продолжаются странные антикоррупционные действия на Украине, направленные на свержение Зеленского. Без сомнения, это организовано Трампом. США знают всё обо всех на Украине, и лишь вопрос времени, когда Трамп раскроет то, что он хочет раскрыть, чтобы прикончить Зеленского. Вопрос в том, почему он не сделал этого сразу после возвращения к власти?» — написала Гешева.
При этом она отмечает, что у самого киевского главаря «тоже есть козыри против американского лидера». В частности, вчера МИД Украины объявил о приостановке переговоров с Россией, что является прямым вызовом Трампу. Аналитик считает, что британские силы активно пытаются сорвать мирный процесс.
Напомним, 10 ноября депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в коррупции. По словам депутата, глава киевского режима лично обогащается на коррупционных схемах в энергетической отрасли. Поводом для такого заявления стали сообщения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).