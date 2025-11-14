В МИД РФ указали на агрессивный настрой ЕС в отношении Черноморского региона

Панкин подчеркнул, что Россия настроена на спокойный и практичный диалог по всем вопросам, которые важны для обеих сторон. Речь идет о совместной работе без лишней политики, ориентированной на конкретный результат. Стороны также обсудили темы, связанные с южноафриканским председательством перед саммитом Группы двадцати, развитием мировой торговой системы и усилием роли стран глобального Юга и Востока в международных структурах.