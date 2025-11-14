В МИД РФ указали на агрессивный настрой ЕС в отношении Черноморского региона

Это указано в комментарии ведомства после консультаций замглав МИД России и Турции Александра Панкина и Айше Беррис Экинджи. В сообщении говорится, что Москва и Анкара подтвердили важность того, чтобы прибрежные страны сами отвечали за ситуацию в этом районе.
Панкин подчеркнул, что Россия настроена на спокойный и практичный диалог по всем вопросам, которые важны для обеих сторон. Речь идет о совместной работе без лишней политики, ориентированной на конкретный результат. Стороны также обсудили темы, связанные с южноафриканским председательством перед саммитом Группы двадцати, развитием мировой торговой системы и усилием роли стран глобального Юга и Востока в международных структурах.
Отдельно российская сторона заявила о поддержке взвешенного подхода к энергетическому сотрудничеству. Упомянули значимость нефти, газа и мирного атома. На переговорах подробно рассмотрели вопросы экономической дипломатии и взаимодействия в рамках ЧЭС, Группы двадцати, ВТО и Бреттон-Вудских институтов. Внимание уделили и тенденциям в сфере энергетики.
МИД отметил, что позиции сторон по большинству тем совпали. Договорились продолжать контакты и работу на международных экономических площадках.
