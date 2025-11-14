Замглавы МИД РФ Панкин рассказал об агрессивных планах ЕС в Черном море

Как отметили в МИД, дипломаты уделили особое внимание взаимодействию в энергетической сфере. Российская сторона выступила за реалистичный и сбалансированный подход к развитию сотрудничества и обеспечению энергобезопасности, подчеркнув особую роль традиционных видов топлива — нефти, природного газа, а также мирного атома.