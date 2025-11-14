Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в ходе консультаций со своим турецким коллегой Айше Беррисом Экинджи указал на агрессивную и конфронтационную позицию Европейского союза в отношении Черноморского региона. Соответствующее заявление распространило российское внешнеполитическое ведомство.
«Отмечен агрессивный конфронтационный стратегический настрой Евросоюза в отношении Черноморского региона», — говорится в сообщении.
Как отметили в МИД, дипломаты уделили особое внимание взаимодействию в энергетической сфере. Российская сторона выступила за реалистичный и сбалансированный подход к развитию сотрудничества и обеспечению энергобезопасности, подчеркнув особую роль традиционных видов топлива — нефти, природного газа, а также мирного атома.
Ведомство сообщило, что Панкин подтвердил готовность Москвы к прагматичному и взаимовыгодному диалогу по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Речь идет о деполитизированной работе, ориентированной на конкретные практические результаты в Черноморском регионе.
Кроме энергетики, в ходе встречи были затронуты вопросы укрепления многосторонней торговой системы на базе ВТО и повышения роли стран Глобального Юга и Востока в работе международных организаций и финансовых институтов.
По итогам переговоров стороны констатировали близость или полное совпадение позиций по большинству тем. Дипломаты договорились продолжать взаимовыгодные контакты и тесное сотрудничество на различных международных экономических площадках.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс обосновывает это «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу наращивания военного присутствия альянса в Европе.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал, что Москва наблюдает подготовку европейских стран к войне с Россией. По его словам, в Европе сохраняются сильные промилитаристские настроения. Многие государства «вымучивают из себя» дальнейшее увеличение финансирования оборонного сектора.