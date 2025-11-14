Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В рядах Национальной гвардии служат братья-близнецы из Сарыагаша

В воинской части 6655 Национальной гвардии МВД РК несут службу особенные военнослужащие — братья-близнецы Аман и Есен Нартановы, родом из Сарыагашского района Туркестанской области.

Источник: DKNews.kz

Они появились на свет в 2005 году и сегодня с честью выполняют свой воинский долг в стрелковой роте.

Семья Нартановых — многодетная, а Аман и Есен — старшие из шестерых детей. Став примером для младших, они были призваны на военную службу весенним призывом 2024 года и с первых дней проявили дисциплинированность, ответственность и стремление к знаниям.

Аман отличается усердием и любовью к чтению, свободное время он проводит за книгами. Его брат Есен, напротив, активно занимается спортом и особенно увлекается борьбой. Оба отличаются выдержкой, спокойным характером и сильной волей.

За время службы братья показали пример бдительности и образцовой дисциплины. Военная жизнь закалила их характер и помогла обрести новые цели.

— Служба в рядах Национальной гвардии — это долг каждого мужчины. Для нас это большая честь. Армия научила нас дисциплине и ответственности, — говорит рядовой Аман Нартанов.

Его брат-близнец Есен добавляет:

— Наша цель — применить полученные здесь знания и навыки в гражданской жизни и принести пользу Родине. Мы гордимся, что служим в Национальной гвардии Казахстана.

Аман и Есен намерены в будущем посвятить себя делу служения обществу и работать во благо страны. Их целеустремленность и патриотический дух становятся ярким примером для сослуживцев.