В рядах Национальной гвардии служат братья-близнецы из Сарыагаша

Они появились на свет в 2005 году и сегодня с честью выполняют свой воинский долг в стрелковой роте.
Семья Нартановых — многодетная, а Аман и Есен — старшие из шестерых детей. Став примером для младших, они были призваны на военную службу весенним призывом 2024 года и с первых дней проявили дисциплинированность, ответственность и стремление к знаниям.
Аман отличается усердием и любовью к чтению, свободное время он проводит за книгами. Его брат Есен, напротив, активно занимается спортом и особенно увлекается борьбой. Оба отличаются выдержкой, спокойным характером и сильной волей.
За время службы братья показали пример бдительности и образцовой дисциплины. Военная жизнь закалила их характер и помогла обрести новые цели.
— Служба в рядах Национальной гвардии — это долг каждого мужчины. Для нас это большая честь. Армия научила нас дисциплине и ответственности, — говорит рядовой Аман Нартанов.
Его брат-близнец Есен добавляет:
— Наша цель — применить полученные здесь знания и навыки в гражданской жизни и принести пользу Родине. Мы гордимся, что служим в Национальной гвардии Казахстана.
Аман и Есен намерены в будущем посвятить себя делу служения обществу и работать во благо страны. Их целеустремленность и патриотический дух становятся ярким примером для сослуживцев.