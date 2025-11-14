США и Южная Корея будут сотрудничать по обогащению урана

Вашингтон сообщил, что намерен работать с Сеулом по реализации предоставленного Южной Корее разрешения на обогащение урана, включая использование этого процесса в интересах программы корейских атомных подводных лодок.
В Белом доме подчеркнули, что речь идёт о сугубо гражданских и мирных целях, связанных с топливным обеспечением ядерных объектов.
Американская сторона также дала согласие на начало строительства в Республике Корея ударных подводных лодок с атомной энергетической установкой. Это решение открывает для Сеула новую страницу в развитии военно-морских технологий и требует точной координации с США на всех этапах подготовки проекта.
В заявлении отмечается, что страны намерены совместно определить технические стандарты, параметры будущих субмарин и способы обеспечения их топливом. Такое сотрудничество, по утверждению Вашингтона, должно укрепить военно-техническое партнёрство и обеспечить безопасное развитие ядерных технологий в регионе.
Ранее глава американского министерства энергетики Крис Райт сообщил, что США пока не могут полностью отказаться от закупок обогащенного урана из России.