Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США и Южная Корея будут сотрудничать по обогащению урана

Речь идёт о сугубо гражданских и мирных целях, связанных с топливным обеспечением ядерных объектов.

Источник: Аргументы и факты

Вашингтон сообщил, что намерен работать с Сеулом по реализации предоставленного Южной Корее разрешения на обогащение урана, включая использование этого процесса в интересах программы корейских атомных подводных лодок.

В Белом доме подчеркнули, что речь идёт о сугубо гражданских и мирных целях, связанных с топливным обеспечением ядерных объектов.

Американская сторона также дала согласие на начало строительства в Республике Корея ударных подводных лодок с атомной энергетической установкой. Это решение открывает для Сеула новую страницу в развитии военно-морских технологий и требует точной координации с США на всех этапах подготовки проекта.

В заявлении отмечается, что страны намерены совместно определить технические стандарты, параметры будущих субмарин и способы обеспечения их топливом. Такое сотрудничество, по утверждению Вашингтона, должно укрепить военно-техническое партнёрство и обеспечить безопасное развитие ядерных технологий в регионе.

Ранее глава американского министерства энергетики Крис Райт сообщил, что США пока не могут полностью отказаться от закупок обогащенного урана из России.