МИД России: ЕС демонстрирует конфронтационный настрой в Черноморском регионе

Российская сторона заявила об «агрессивном конфронтационном стратегическом настрое» Европейского союза в отношении Черноморского региона. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам переговоров заместителей глав внешнеполитических ведомств России и Турции Александра Панкина и Айше Беррисы Экинджи.
В ходе диалога, как отмечается, Россия подтвердила свою нацеленность на прагматичный и взаимовыгодный диалог с Анкарой о совместной работе в Причерноморье. Также была подчеркнута приверженность России и Турции принципу самостоятельной идентичности этого географического пространства.
— Отмечен агрессивный конфронтационный стратегический настрой Евросоюза в отношении Черноморского региона, — следует из заявления МИД.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг, 30 октября, заявил, что вместе с правительством страны хотел бы видеть Турцию в качестве члена Евросоюза (ЕС). Он добавил, что Германия и Турция как союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) разделяют одни и те же интересы, и отметил, что Берлин рад решению Анкары приобрести 20 самолетов Eurofighter.