Вучич в Париже обсудил с Макроном пути урегулирования конфликта на Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что во время визита в Париж обсуждал с французским коллегой Эмманюэлем Макроном пути урегулирования конфликта на Украине.

Источник: Life.ru

«Обсуждали ситуацию на Украине. И верите или нет, мы не говорили ни о каком оружии, не говорили о боеприпасах. Мы говорили о мире и о том, когда и как можно прийти к миру», — приводит слова Вучича агентство Tanjug.

Кроме того, Вучич рассказал о техническом сотрудничестве Будапешта с Парижем. Он сообщил, что обсуждал с французским лидером возможность сборки вертолётов Airbus Н125 и Н145 в Сербии. Президент добавил, что до 15 декабря будет подписан коммерческий договор о строительстве первой линии метро в Белграде французской компанией Alstom, чтобы через 2,5−3 года проект был завершён.

Ранее Life.ru писал, что Александр Вучич предупредил о подготовке Европы к войне с Россией. Президент Сербии отметил, что напряжённость в регионе растёт, и перспектива крупного конфликта становится всё более реальной. По его оценке, все стороны уже активно готовятся к возможным событиям и укрепляют свои вооружённые силы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
