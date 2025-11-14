Мэрия попросила спикера думы ХМАО помочь выселить помощника депутата

«Экс-глава местного отделения компартии Руденко, сменив пост замдиректора детского сада в Пыть-Яхе на должность помощника депутата окружной думы, лишилась и права занимать муниципальные квадратные метры. Однако мэрия уже несколько недель не может вручить ей уведомление о выселении. На звонки она не отвечает или говорит, что не в городе. Устав преследовать неуловимую коммунистку, власти Пыть-Яха пошли на крайние меры и нажаловались на нее Хохрякову», — сообщает инсайдер.