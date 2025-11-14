Переизбранный мэр из ХМАО раскрыл, кого решил оставить в команде

Переизбранный мэр из ХМАО Сергей Маненков сохранит состав чиновников.
Глава Белоярского района Сергей Маненков, недавно переизбранный на новый срок, не планирует менять состав администрации. Об этом он сообщил URA.RU.
«Кадры все мои. Они высококвалифицированные и менять я ничего не буду. Никто не уходит, от меня вообще не так просто уйти», — отметил Маненков, объяснив решение стабильной работой команды в предыдущие годы.
Маненков — самый опытный мэр Югры. В возрасте 69 лет он руководит районом уже тридцать пять лет. За это время Белоярский район неоднократно побеждал в конкурсах благоустройства и стал одним из наиболее развитых муниципалитетов округа.
Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы района и губернатор Югры Руслан Кухарук поддержали его выдвижение на новый пятилетний срок. Маненков возглавляет район уже 35 лет.