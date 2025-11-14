Раскрыто, о чем Вучич говорил с Макроном на закрытой встрече

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что на трёхчасовой встрече с Эмманюэлем Макроном в Париже обсуждал не поставки оружия, а возможность мира на Украине.
Он отметил, что разговор касался стратегических вопросов и предстоящих шагов. По его словам, тема вооружений даже не поднималась. Они говорили о том, когда и каким образом может наступить мир, и это вселило в него надежду.
В конце октября Макрон заявлял о планах отправить Украине ракеты Aster и истребители Mirage и настаивал на усилении давления на Россию для ускорения окончания конфликта.
Ранее Вучич подчёркивал, что Сербия строго контролирует экспорт боеприпасов и почти не поставляет вооружение за рубеж, а все лицензии тщательно отслеживаются.
