Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, о чем Вучич говорил с Макроном на закрытой встрече

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что на трёхчасовой встрече с Эмманюэлем Макроном в Париже обсуждал не поставки оружия, а возможность мира на Украине.

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что на трёхчасовой встрече с Эмманюэлем Макроном в Париже обсуждал не поставки оружия, а возможность мира на Украине.

Он отметил, что разговор касался стратегических вопросов и предстоящих шагов. По его словам, тема вооружений даже не поднималась. Они говорили о том, когда и каким образом может наступить мир, и это вселило в него надежду.

В конце октября Макрон заявлял о планах отправить Украине ракеты Aster и истребители Mirage и настаивал на усилении давления на Россию для ускорения окончания конфликта.

Ранее Вучич подчёркивал, что Сербия строго контролирует экспорт боеприпасов и почти не поставляет вооружение за рубеж, а все лицензии тщательно отслеживаются.

Читайте также: Неожиданно выяснилось, что Франция увеличит расходы на космическую оборону.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше