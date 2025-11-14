Килинкаров: Зеленский сделает все для спасения Миндича

Зеленский постарается спасти своего делового партнера Тимура Миндича, в отношении которого выдвинуты обвинения в коррупции в сфере энергетики. В беседе с aif.ru политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров обратил внимание на то, какие именно санкции в отношении Миндича ввел украинский политик.
«Зеленский ввел санкции против Миндича как гражданина Израиля. Никаких ограничений для Миндича как гражданина Украины нет в этих санкциях. У него имущество не арестовано, его карты работают, его фирмы и компании не заблокированы. Зеленский не может этого сделать еще и потому, что Миндич — руководитель и бенефициар компании, которая заключила контракт на 1,3 миллиарда евро с датским правительством на строительство завода по производству ракет “Фламинго”. Получается, что если сейчас вести против Миндича санкции, заблокировать все его счета компании, и так далее, в каком положении окажется датское правительство? Поэтому Зеленский ввел формально санкции против гражданина Израиля», — объяснил Килинкаров.
Экс-нардеп отметил, что даже лишение украинского гражданства в нынешней ситуации будет в интересах Миндича.
«Я не исключаю, что Зеленский даже может в будущем лишить Миндича гражданства украинского. И это тоже будет в его интересах. Потому что все претензии, которые к нему будет иметь следствие на Украине, будут предъявляться уже к гражданину Израиль. Это совсем другая ответственность, и по многим делам он просто не подпадает под уголовную ответственность в соответствии с законодательством Украины. Ну, например, ему нельзя будет уже вменять госизмену. В этой истории есть много таких юридических моментов, на которые мало кто обращает внимание, но они имеют место быть. Конечно, Зеленский будет всячески спасать Миндича», — добавил собеседник издания.
Ранее экс-депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в беседе с aif.ru рассказал, что Миндич обладает уникальной информацией, которая представляет смертельную угрозу для Владимира Зеленского.