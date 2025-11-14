Выяснилось, что Украина изначально не была настроена на мирные переговоры с РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия сохраняет готовность к мирному процессу, но Киев и европейские страны не проявляют желания двигаться в этом направлении. С начала года переговоры проходили в Турции трижды. После июльской встречи стороны договорились продолжить санитарные обмены тяжелораненными и больными.